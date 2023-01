De Rossi: “Nainggolan alla Spal? Non lo sento da molto, ma mi piacerebbe. È unico”

Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match della sua Spal contro l'Ascoli in programma domani alle 14. L'ex capitano giallorosso, ha parlato del possibile arrivo a Ferrara del suo ex compagno Radja Nainggolan: “Per quello che ricordo io Radja è un giocatore che non c’entra niente con la Serie B. Si tratta di un calciatore unico, forte e senza squadra. E io giocatori forti e senza squadra li vorrei sempre. Lui però si porta dietro anche tanti altri discorsi che potrebbero spaventare qualcuno, ma a me no. Ha un cuore gigante. Mi piacerebbe avere Nainggolan nella mia squadra. È forte e mi fido di lui". Questo il messaggio alla dirigenza e al centrocampista belga. De Rossi ha poi concluso: "Non lo sento da tanto, se ne devono occupare il presidente e il direttore sportivo. Io ora devo solo pensare ai ragazzi che ho già nello spogliatoio”.