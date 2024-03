De Rossi: “La difesa a 3 non è un problema. Importante riavere Abraham”

Le parole del mister giallorosso: "I giocatori davanti devono sempre aiutare nella costruzione, se si abbassano qualcuno deve alzarsi al loro posto"

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Che primo tempo si aspetta?Quanto sarà importante l’approccio? Oggi ha scelto la difesa a 4. “Importantissimo. Poi però si crea un discorso sbagliato sulla difesa a 3 che non è un problema. Non è il modulo il problema, siamo noi che bonami entrare bene di testa e dimostrare la nostra superiorità”.

Oggi non c’è Dybala, che lavoro chiede ad Aouar? “La maniera in cui ci pressava la Fiorentina è diversa da quella del Sassuolo. I giocatori davanti devono sempre aiutare nella costruzione, se si abbassano qualcuno deve alzarsi al loro posto”.

Due anni consecutivi di sold out. Che importanza ha questa gente? “Ho una carriera spesa qui tra alti e bassi. Anche nei momenti migliori non era facile avere lo stadio strapieno. E' sintomo di qualcosa che si sta ricreando in maniera molto forte. La società ha lavorato per riavvicinarli alla squadra e i giocatori si stanno meritando quest’atmosfera”.

Che importanza ha il ritorno di Abraham? “Importante per lui perchè odora questa atmosfera. Importante per i ragazzi perché era un protagonista degli ultimi due anni. E’ importante anche per i tifosi che gli vogliono bene. Non farà nemmeno un minuto ma è bello riportarlo al piano di sotto”.

