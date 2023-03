De Rossi: in vacanza a Londra, ma guarda il derby. Scherza con la moglie: “Sorpresa”

Daniele ha guardato la stracittadina in pub della capitale inglese. Sarah Felberbaum ha ironizzato sui social: "Amore ti porto a Londra per il compleanno"

Un amore infinito quello tra De Rossi e la Roma. L'ex capitano dei giallorossi è in vacanza a Londra per il compleanno della moglie, ma non ha rinunciato al derby. Daniele ha guardato la stracittadina in pub della capitale inglese. Sarah Felberbaum ha ironizzato sui social: "Amore ti porto a Londra per il compleanno". La bandiera giallorosso ha replicata all'attrice: "Volevi la sorpresa? Derby a Londra alle 18 mentre mangi il pollo fritto. Più sorpresa de così...". De Rossi dopo l'esonero con la Spal è alla ricerca di un'altra panchina.