De Rossi: “Grande prestazione, ma che errori…”. Satriano: “Ci è mancato qualcosa sottoporta”

Pareggio allo scadere per la Roma Primavera a Cagliari. Il 2 a 2 finale lascia l’amaro in bocca per la mancata vittoria ma non per la prestazione dei giallorossi, apparsi sicuramente più in palla rispetto alle ultime uscite. Mister De Rossi e l’autore della rete decisiva Satriano hanno così commentato il match:

ALBERTO DE ROSSI A ROMA TV

Un punto guadagnato o due punti persi?

Ci prendiamo una grande prestazione, siamo contenti di quanto mostrato in campo. Abbiamo fatto errori che non sono degni di questa categoria, ma i ragazzi sono riusciti a recuperare. Siamo moderatamente contenti.

La squadra si è complicata la vita da sola, ma nel finale c’è stata lucidità

Oggi è stata la migliore delle ultime partite, non siamo riusciti a fare risultato pieno ma c’è poco da dire a una prestazione così: bisogna applaudire i ragazzi e non commettere più queste enormi ingenuità.

L’avversario contro la Roma fa fatica a superare la metà campo, il tema è sempre superare squadre chiuse

A me piace questa cosa, vuol dire che siamo forti e temuti dagli avversari. Gli spazi per noi sono sempre stretti, il Cagliari oggi ha mostrato una grande regia e degli ottimi attaccanti.

Cosa ci aspettiamo a livello di modulo per il futuro?

L’infortunio di Providence ieri ci ha condizionato, in molti non stanno benissimo. Avevamo pensato oggi di allentare la tensione per i tre dietro, che stavano soffrendo ultimamente: andava circoscritta meglio la regia di Conti, abbiamo provato a non fargli girare la palla. Che effetto fa un Bruno Conti a centrocampo? Ho rapporti strettissimi con Daniele e Bruno, che per me è un fratello. E’ sempre bello rivederli.

ANTONIO SATRIANO A ROMA TV

Ci racconti il gol nel finale?

E’ nato nel nulla, nella mischia fortunatamente siamo riusciti a buttarla dentro

Un gol meritato, viste le occasioni create nel secondo tempo

Abbiamo dato il massimo dell’impegno, ci è mancato qualcosa sottoporta per permetterci di vincere.

Cosa vi ha dato De Rossi all’intervallo?

Nulla, ci ha solo caricato perché stavamo facendo bene, non si può dire il contrario.

State lavorando per sbloccare la situazione contro squadre che si chiudono?

Sì, stiamo lavorando per risolvere i problemi avuti nelle ultime partite.