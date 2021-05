De Rossi: “Grande partita, sono soddisfatto. Ora dobbiamo cambiare il trend”

Così il tecnico della Roma Primavera: "Vedo l'esordio di Zalewski e Darboe in prima squadra e mi faccio trasportare dalle emozioni"

Al termine di Roma-Spal, gara terminata 0-0, l'allenatore della Primavera Alberto De Rossi è intervenuto a “Roma Tv”. Queste le sue parole:

DE ROSSI A ROMA TV

La squadra ci ha provato, ma è stato complicato creare occasioni da gol. La squadra ha fatto una grandissima partita, non era facile tenere il campo per tutta la gara. Avevamo di fronte una squadra ostica, una realtà del nostro campionato. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Non è venuta una vittoria, ma quando vedo questa partecipazione, sono molto soddisfatto.

Quando hai sei titolari in meno, anche dalla panchina fai difficoltà a cambiare la partita. Però ci sono tanti argomenti molto positivi che ci fanno ben sperare per il futuro. Ci mancavano dei giocatori, ma i ragazzi ci hanno dato un'emozione fortissima, di cui andiamo orgogliosi.

Domani Darboe rigiocherà dall'inizio: vale una vittoria. E potremmo anche chiuderla qui... Ma non sarebbe rispettoso verso i ragazzi. Ma questi sono gli obiettivi nostri e della Società. Le soddisfazioni sono tantissime. Abbiamo tante emozioni dentro.

Ora bisogna tornare a vincere. L'avevamo preparata così. I ragazzi hanno recepito, hanno capito che dobbiamo invertire il trend. Stiamo facendo le partite, i ragazzi si impegnano, meritano... Anche oggi abbiamo avuto delle occasioni per fare gol contro una squadra forte. Non sono preoccupatissimo. È chiaro che vedendo gli esordi di Darboe e Zalewski mi faccio trasportare dalle emozioni, ma la nostra squadra è forte e una partecipazione così massiccia, ed emotiva, mi fa ben sperare per il futuro.

Cosa succede alla squadra dal punto di vista realizzativo? Dopo la partita con la Fiorentina, ci siamo resi conto che non eravamo più brillantissimi. Abbiamo optato per un sistema di gioco più conservativo, ma non per questo non riusciamo a organizzare delle situazioni offensive: anche oggi ne abbiamo avute diverse. Ora è vero, facciamo meno gol. Forse, in allenamento dovremmo allentare un po’. Forse siamo meno tranquilli, ma noi siamo soddisfatti delle partite. La Roma deve fare la partita, perché questo è il nostro marchio di fabbrica.

Così invece Giacomo Faticanti:

FATICANTI A ROMA TV

Hai iniziato nell'under 17, poi under 18 e ora con la Primavera... Sì, sono disposto a tutto pur di giocare per questa maglia. Anche fare due partite a settimana.

Che partita è stata? Una gara difficile con loro che si difendevano e il caldo che non aiutava. Tutti ci temono e vogliono pareggiare con noi, si è visto nel finale.

Come mai tutte queste difficoltà ultimamente? Stiamo trovando parecchie difficoltà, anche se in allenamento continuiamo a provare diverse giocate per creare occasioni da gol. Prima o poi torneremo alla vittoria.

Classifica cortissima, c'è una squadra che temi più delle altre? Sono le altre che temono noi perché siamo forti e giochiamo a viso aperto con tutti.