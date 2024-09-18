L'esonero di Daniele De Rossi ha scatenato una vera e propria rivolta sui social, con i tifosi della Roma schierati in massa a sostegno dell'ex tecnico e contro la proprietà americana dei Friedkin. Su piattaforme come X e Instagram, gli hashtag "De Rossi" e "ASRoma" sono rapidamente diventati di tendenza, riflettendo la delusione e lo shock della tifoseria. Molti si sentono "svuotati" e "amareggiati", con il dispiacere per la decisione che ha innescato forti critiche alla dirigenza, accusata di incompetenza nella gestione del club. I commenti più accesi parlano di una "gestione ridicola" e di una scelta che non rispecchia il valore umano e professionale di De Rossi, simbolo del legame profondo tra squadra e tifosi. Nonostante il malcontento, c'è anche una piccola parte della tifoseria che spera in un cambio di rotta, vedendo nell’esonero la possibilità di un rilancio prima che la situazione peggiori ulteriormente. In ogni caso, l'amore e il sostegno nei confronti di De Rossi restano immutati, confermando il profondo rispetto che l'ex allenatore ha guadagnato in anni di militanza giallorossa. "Società di incompetenti", "club ridicolo" o "facciamo la fine del Napoli dello scorso anno". E' questo il tenore dei messaggi via social e radio Adesso, però, è partita la caccia al sostituto e i tifosi invocano Massimiliano Allegri e criticano l'eventuale scelta Pioli.