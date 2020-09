De Rossi: “Friedkin con i piedi per terra, meglio non fare promesse. La Roma mi manca”

Daniele De Rossi ha parlato in occasione della nona edizione del Premio Pietro Calabresi, dove ha ricevuto il premio Castagna d’Oro insieme al CEO giallorosso Guido Fienga e all’ex compagno di squadra Federico Balzaretti. Queste le considerazioni di De Rossi: “Spero di avere opportunità importanti, alla Fiorentina andrei a piedi come tutti. Qualsiasi squadra di Serie A sarebbe una partenza con i fiocchi. Tanta gente non è arrivata negli anni, mentre altri che non mi aspettavo sono diventati grandi allenatori, come ad esempio Simone Inzaghi e Gattuso. A Friedkin non voglio dare consigli, non prendo il patentino per fare il dirigente. È un bene che si tengano i piedi per terra senza fare promesse che non si possono mantenere. Meglio partire un po’ più calmi e poi stupire tutti. Totti alla Roma? Francesco l’ho sentito due giorni fa ma abbiamo parlato di altro. La notizia l’ho letta ieri su internet“.

Se la Roma ti avesse chiamato al posto di Fonseca avresti accettato?

Intanto penso a prendere il patentino da allenatore. Ogni mia parola a Roma è amplificata e non è corretto parlare del lavoro degli altri. Io devo pensare al mio percorso. Mio padre dice che Fonseca è una persona incredibile e squisita, da parte mia c’è grande rispetto.

Ti manca la Roma?

La Roma mi manca sempre. Incontro i tifosi e mi dicono che gli manco e io rispondo ‘anche voi’. Però l’ho metabolizzato, ci sono arrivato preparato a quel giorno.