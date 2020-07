De Rossi-Fiorentina, proseguono i contatti: l’ex Roma pensa a Mirante

Nel giorno dell’annuncio di Alberto Aquilani come nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina, Sky rilancia la notizia di ulteriori contatti tra Daniele De Rossi e il ds Daniele Pradè per la panchina della prima squadra. La colonia di ex romanisti in viola potrebbe quindi aumentare dalla prossima stagione, visto che DDR, nonostante le smentite di Commisso, sembra vicino alla guida tecnica del club toscano. Secondo l’emittente satellitare, il numero 16 starebbe già pensando al suo nuovo staff e vorrebbe avere con sé il portiere della Roma Antonio Mirante, in scadenza nel 2021. Ma non solo, De Rossi sarebbe interessato anche all’ex match analyst giallorosso Simone Beccaccioli e a Giampiero Pinzi, attualmente nello staff tecnico di Luca Gotti all’Udinese.