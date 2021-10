De Rossi esulta per il Patentino Uefa A: “Finalmente è arrivato” – FOTO

Le parole della bandiera giallorossa: "Va ad arricchire la mia bacheca già piena di riconoscimenti di studio tra i quali spicca la mia scintillante licenza di terza media. Grazie ai docenti e al settore tecnico"

Nelle scorse settimane Daniele De Rossi aveva sostenuto l'esame per il conseguimento del Patentino Uefa A. Test superato brillantemente con il merito di essere stato tra i migliori del corso svolto a Coverciano. Con il titolo di studio ottenuto ora potrà allenare tutte le squadre giovanili e femminili, le prime squadre maschili fino alla Serie C e potrà sedersi su una panchina di A o B solo da allenatore in seconda. La bandiera giallorossa ha espresso sui social la propria gioia, scherzando anche sulla sua carriera scolastica. "Finalmente è arrivato il Patentino Uefa A. Va ad arricchire la mia bacheca già piena di riconoscimenti di studio tra i quali spicca la mia scintillante licenza di terza media. Grazie ai docenti e al settore tecnico" le sue parole su Instagram.