De Rossi e Ultimo ancora insieme: foto e sorrisi al centro di Roma – FOTO

Foto e sorrisi smaglianti, da buoni amici. Daniele De Rossi e Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si sono immortalati insieme in uno scatto nella zona centrale di Roma. L’artista ha accompagnato la fotografia con delle emoticon a forma di cuore ed ha poi postato il tutto in una storia sul proprio profilo Instagram, immediatamente ricondivisa dall’ex giocatore.

De Rossi e Ultimo sono legati da un rapporto d’amicizia molto forte: poco meno di due anni fa il cantante aveva dedicato a Capitan Futuro il suo brano “Buon Viaggio”, singolo dell’album “Peter Pan”, per omaggiare il suo addio alla Roma. Un omaggio molto apprezzato da De Rossi, che aveva poi ricambiato successivamente donandogli la maglia della sua ultima apparizione in giallorosso.