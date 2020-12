De Rossi e lo scatto con Renato Zero, i tifosi commentano: “Unici” – FOTO

Uno ha fatto il calciatore ed è all’inizio della sua carriera di allenatore, l’altro il cantante. Professioni diverse, quelli di Daniele De Rossi e Renato Zero, accomunati però da una grande passione, quella per la Roma. I due sono stati fotografati insieme e l’immagine, condivisa su Instagram, sta facendo il giro del web. Per la notorietà dei due naturalmente, ma anche per il cappotto verde di Renato Zero, vestito come al solito in maniera molto appariscente. Tanti i commenti alla foto, tutti positivi: “Unici” e “Grandissimi” gli aggettivi più utilizzati. Come dar torto a chi li ha scritti?

Nello stesso locale era presente anche Niccolò Moriconi, meglio conosciuto col suo nome d’arte Ultimo, al tavolo con De Rossi. I due si erano incontrati pure qualche giorno fa.