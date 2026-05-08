De Rossi e l’aneddoto con Capello: “Non è la partita della vita, ma della Roma”

Il tecnico del Genoa ha ricordato un episodio della sua carriera in maglia giallorossa

La Roma sarà sempre nel cuore di Daniele De Rossi e nelle sue parole sono spesso presenti riferimenti al suo passato in giallorosso. Anche nella conferenza pre Fiorentina, il tecnico del Genoa ha voluto rievocare un episodio della sua carriera per sottolineare l'importanza di ogni gara, anche a traguardo raggiunto. L'aneddoto che racconta ha come protagonista Fabio Capello, allenatore della Roma al tempo. Ecco le sue parole.

Come si trovano gli stimoli in questo finale di campionato?"I giocatori devono trovarli da soli gli stimoli. Mi ricordo quando giocai contro la Samp a Genova, io ero reduce dalla pubalgia e nessuno aveva voglia di giocare per gara per paure di infortuni visto che a giugno poi c’era l’Europeo 2004. Anche io al mister dissi che avrei preferito non giocare perché comunque non era la partita della vita. Lui mi rispose: ‘Non è la partita della vita. E’ la partita della Roma’. La partita del Genoa è sempre importante. Un giocatore di calcio forte tira fuori gli stimoli da quello che ha dentro. Facciamo tante partitelle in allenamento. Come possiamo non avere lo stimolo? Se giocassimo solo quando abbiamo paura di fallire sarebbe grave".

Ha sempre detto di aver preso da ogni allenatore che ha avuto partendo da suo padre."Io ho preso tanto da mio padre e da tutti gli allenatori che ho avuto. Perché chi è curioso può prendere qualcosa per il futuro. Quello con Luis Enrique è stato l’anno calcistico più importante della mia vita, anche nei rapporti umani. Sono contento dei risultati che ottiene. E’ importante il confronto con il mio staff e ci rendiamo conto che difendere aggressivi come vogliamo fare noi ci porta a snaturare un po’. A volte basterebbe spostarci e metterci un po’ a specchio. Le idee che ho per il futuro vanno in quella direzione: avere giocatori con qualità fisica e tecnica e poi amalgamarli fra di loro in base alle partite che faremo".