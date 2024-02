Ndicka telefona a De Rossi in conferenza. Il tecnico svela: “Torna venerdì”

All'inizio della conferenza stampa pre Feyenoord-Roma, c'è stato un frangente in cui Daniele De Rossi ha preso il suo smartphone per mostrarlo a Svilar. In tanti si sono chiesti il perché di questo simpatico siparietto, ma ha svelarlo è stato lo stesso tecnico giallorosso ai microfoni di SkySport: "Ndicka non è ancora arrivato ma ho trovato una chiamata durante la conferenza stampa e non ho potuto rispondere. Arriverà venerdì bello felice perché quando vinci con la nazionale è qualcosa che capita si e no una volta nella vita. Gli faremo i complimenti e lo aspettiamo con ansia perché è un giocatore importante. Così avremo tutto il gruppo a disposizione. Ci manca solo Abraham ma non dovrebbe mancare troppo".