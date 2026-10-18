Ieri è stata la giornata del ritorno di Daniele De Rossi all'Olimpico, da avversario della Roma. Fa ancora strano dirlo, nonostante ormai per il tecnico del Genoa sia la seconda partita da avversario 'a casa sua'. La squadra di Gasperini ha vinto 2-0 grazie alle reti di Castro e Lulli nella ripresa. Nel post-gara DDR ha preso parte alla trasmissione “Il sabato al 90º”. Ai microfoni di Rai 2, De Rossi ha risposto così alle speranze scudetto della squadra giallorossa: "Noi a Roma siamo un po' scaramantici, evito di infastidire qualcuno". "Mi limito a dire che è una squadra fortissima, anche vedendola dalla televisione. Basti pensare a quanto successo tre giorni fa, hanno giocato una partita incredibile contro il Real Madrid. Una partita che su 100 volte non la perdi 99. Hanno messo sotto una squadra incredibilmente forte e danno l'idea del valore della Roma. Se non la più forte, la Roma è sicuramente tra le 2-3 più forti".

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