De Rossi è già un idolo a Genova: spunta una bandiera col suo volto in Gradinata

Ci ha messo poco Daniele De Rossi ad entrare nel cuore dei tifosi del Genoa. DDR ha preso in eredità una squadra ultima in classifica con zero vittorie in nove partite e ora si ritrova a +6 sulla zona retrocessione nonostante il ko di venerdì contro l'Udinese. E in Gradinata Nord è spuntata una bandiera col suo volto (simili a quelle in Curva Sud) e con la scritta: "DDR uno di noi". Un gesto di stima per l'ex Roma che prossima settimana affronterà la Juventus. L'obiettivo è conquistare altri punti per la salvezza, ma anche provare a dare una mano ai giallorossi che stanno combattendo con i bianconeri per un posto in Champions League. Qualche giornata più tardi De Rossi giocherà anche contro il Como: il quarto posto della Roma passa anche per lui.