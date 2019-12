De Rossi è tornato a Roma: l’ex capitano sfrutta la pausa del campionato argentino

Daniele De Rossi è tornato a Roma. L’ex capitano giallorosso stamattina è atterrato a Fiumicino intorno alle 6.30 da Buenos Aires, accompagnato dalla famiglia, la moglie Sarah e i figli. L’attuale centrocampista del Boca Juniors ha deciso quindi di concedersi una pausa dalla sua avventura argentina, sfruttando la sosta invernale che vedrà di nuovo impegnati gli Xeneizes il 26 gennaio, quando ci sarà la ripresa del campionato contro l’Independiente. L’esperienza di De Rossi nella Superliga fino ad ora non è stata indimenticabile, a causa soprattutto dei tanti infortuni che ne hanno limitato l’impiego e il rendimento. Da agosto, in tutto sono state 7 le presenze dell’ex centrocampista della Roma, con un solo gol all’attivo, in coppa. Domenica Daniele è sceso in campo nel match perso dal Boca Juniors contro il Rosario, poi il volo verso Roma. Nella speranza che qualche giorno di vacanza a casa, con l’atmosfera delle feste natalizie, possa rigenerarlo anche fisicamente.