I giocatori della Roma in occasione di San Valentino hanno regalato frasi speciali alle proprie mogli e compagne. Ma non solo dichiarazioni d’amore verso la propria dolce metà: Daniele De Rossi si è lasciato andare a un post al miele su Instagram, per gli auguri di compleanno di sua figlia Olivia Rose, avuta dal matrimonio con Sarah Felberbaum: “Da 7 anni il mio San Valentino, ti amo Olivia Rose”, la dedica dell’ex capitano della Roma.