De Rossi cuore d’oro: sarà nel calendario di Linfoamici – FOTO

Sempre protagonista, anche nel sociale. Daniele De Rossi non perde mai occasione di mettersi in gioco per regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno. L’ex capitano giallorosso sarà tra i protagonisti del calendario della nota Onlus Linfoamici, nata con l’obiettivo di fornire assistenza ai pazienti malati di linfoma e alle loro famiglie. De Rossi è stato immortalato sorridente, abbracciato a una tenerissima bambina.

L’iniziativa del calendario Linfoamici, come tutte le altre portate avanti dalla Onlus, ha lo scopo di diffondere l’importanza delle donazioni di midollo osseo e sangue, per far capire a quante più persone possibili che “il cancro non è contagioso, l’amore sì”.