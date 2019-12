De Rossi, continuano le vacanze romane: cena tra campioni del mondo con Pirlo e Nesta – FOTO

Daniele De Rossi è tornato a Roma per Natale, approfittando della lunga pausa del campionato argentino. Il centrocampista del Boca Juniors si sta godendo il periodo delle feste nella sua città, con amici e parenti. Sabato sera l’ex capitano giallorosso faceva tappa da Zuma, incrociando anche Ciro Immobile, ieri sera invece è andata in scena una cena tra campioni del mondo. De Rossi, infatti, si è ritrovato con Alessandro Nesta e Andrea Pirlo da ‘Johnny Micalusi’: una serata per ricordare i vecchi tempi, ma anche per parlare di progetti futuri. Il numero 16 corre ancora in campo, l’ex difensore della Lazio allena il Frosinone e punta la Serie A e l’ex centrocampista continua a studiare da mister con un futuro che potrebbe dire Juventus. Magari qualche consiglio potrebbe averglielo dato anche Giorgio Perinetti, che era a cena con loro.