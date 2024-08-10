Daniele De Rossi, al termine dell'amichevole contro l'Everton finita con il risultato di 1-1, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Le sue parole

“Abbiamo lavorato tanto, tanti allenamenti con tanta intensità. Siamo contenti sia del lavoro dei ragazzi sia della struttura incredibile che ci ha ospitato.”

Dalle amichevoli sono venute un po’ di indicazioni. L’ultima cosa ti ha lasciato?

“Mi ha lasciato che se siamo corti come siamo stati nel primo tempo e se siamo così puliti nel possesso palla e bravi a riattaccare lo spazio anche quando siamo bassi, possiamo essere fastidiosi per chiunque. Abbiamo giocatori parecchio diversi tra di loro, chi più bravo ad attaccare la profondità come Artem, chi più bravo a venire incontro come Mati, Enzo, Lorenzo e Zale. Siamo una squadra che inizia ad avere tante caratteristiche che a me piacciono.

Abbiamo seguito tanti allenamenti e nelle partite abbiamo rivisto tanto, vuol dire che i ragazzi stanno capendo tutto alla perfezione?

“Oggi ho fatto piccola riunione perché ero piacevolmente colpito dal fatto che loro nella vigilia hanno fatto un allenamento mettendo in pratica tutto quello che gli avevo chiesto nei giorni precedenti, già da lì avevo avuto sensazioni buone. Ovvio che questa era una partita di allenamento però l’abbiamo preparata come se fosse una partita di campionato perché è così che deve essere. In Inghilterra il livello è tanto alto, siamo contenti dei primi 50-60 minuti poi abbiamo perso un po’ di campo ma abbiamo fatto una buona prestazione.”