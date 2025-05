De Rossi, clamoroso dall’Argentina: il Boca Juniors lo vuole per sostituire Gago

Daniele De Rossi cerca una squadra per il prossimo anno. Il tecnico, ancora sotto contratto con la Roma, punta a tornare ad allenare quanto prima e non esclude un'avventura all'estero. Dopo le voci sul Wolverhampton e un primo sondaggio del Lecce, la voce più clamorosa arriva dall'Argentina. Secondo DsSports Radio, per il dopo Gago (esonerato dopo il ko col River) ci sarebbe anche il nome di De Rossi tra i papabili per la prossima stagione per la panchina del Boca Juniors. E proprio a gennaio scorso, prima di una sfida con il River, Daniele disse: “Mi piacerebbe tornare al Boca e allenarlo. Ho lasciato questa porta aperta perché voglio tornare. Sono cresciuto così, guardando i filmati di Maradona, mi sono innamorato dello stadio, dell'amore che hanno per noi, perché è simile a quello che proviamo qui in Italia. Poi mi sono trasferito lì (in Argentina) ed è stato pazzesco. Il pubblico, il governo, il Paese, tutti parlano del Boca Juniors. Vivono per il calcio, è una religione”. De Rossi, infatti, ha già giocato nel Boca e rimane un personaggio molto amato a Buenos Aires. Con il suo arrivo l'acquisto di Paredes sarebbe più probabile.