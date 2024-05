De Rossi: “Il prossimo anno servirà fame. Dobbiamo cambiare tutto rispetto a Bergamo”

Le sue parole: "La prossima stagione ci servirà fame e inizia tra mezz’ora. Ragioneremo su quello che vedremo da oggi in poi"

Come ha visto la squadra dopo questa settimana? Cosa vuole di diverso rispetto a Bergamo? “Diverso da Bergamo tutto. Li ho visti bene, avevamo bisogno di allenarci e di mettere metri nelle gambe Hanno spinto forte. Oggi si faranno trovare nella condizione giusta”

Oggi ci saranno Baldanzi e Pellegrini dietro Lukaku. Cosa dovranno fare? “Devono stare a sostegno. Lui però deve tenere palla per darci il tempo di arrivare vicino a lui”

Sui giocatori che si giocano una riconferma. “Nessuno se la gioca in questa partita. Ci si gioca la Roma ogni partita, è un discorso di orgoglio e appartenenza. La prossima stagione ci servirà fame e inizia tra mezz’ora. Ragioneremo su quello che vedremo da oggi in poi”.

