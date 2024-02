De Rossi: “Sui gol presi dai cross è colpa mia, devo svegliarmi e lavorarci meglio”

Le parole del mister dopo il match col Feyenoord: "Abbiamo fatto anche oggi la prestazione, sapendo anche che ci sono momenti in cui soffri. Siamo arrivati in corsa e non c’è tempo di fare tutto quello che vorremmo"

Redazione 15 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 21:19)

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita contro il Feyenoord. Queste le sue parole:

DE ROSSI A SKY

Che tipo di risposte ha avuto senza tifosi? “I tifosi non vanno in campo e le squadre forti vincono dappertutto. Era una partita difficile, palla al piede sono fastidiosi, c’era bisogno di avere tanta gamba per essere aggressivi contro una squadra che la fa girare bene. Abbiamo fatto anche oggi la prestazione, sapendo anche che ci sono momenti in cui soffri, facevano rotazioni che facevamo anche noi”.

Ci si aspettava la reazione di Lukaku. “Io penso che si parli uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo. Accontentarci sarebbe sbagliato, ma la prestazione l’ha fatta. Se tira 5-6 volte a partita alla fine lo fa il gol. A 19 anni aveva oltre 100 gol in Premier. Lui deve riuscire a fare gol anche con l’uomo addosso. Sono felice dell’atteggiamento e delle prestazioni, sue come di tutti gli altri”.

Il Feyenoord all’inizio non vi prendeva mai, si sono dovuti aggiustare. Però sul gol preso però come si sono mossi i giocatori della Roma? “Non è questione di errore da sottolineare. L’errore di base è mio, conoscendo anche i tempi limitati. Siamo arrivati in corsa e non c’è tempo di fare tutto quello che vorremmo. Se prendi gol alla stessa maniera vuol dire che dobbiamo lavorare più su certi fondamentali. Se vogliamo riempire l’area con tanti uomini dobbiamo prendere meglio lo spazio della porta prima che parta il cross. Così possiamo dividerci gli uomini che stanno dentro, di solito 4-5. Bisogna lavorarci di più, ora arriverà anche Ndicka. Anche contro l’Inter abbiamo subito gol su questi cross, vuol dire che devo svegliarmi e lavorarci meglio”.

Sull’impostazione a tre con Paredes spesso non centrale. “Quando costruisci a tre non è necessario che il centrale stia in mezzo. L’importante è che ci sia un uomo lì che sappia impostare, poi non è importante chi sia. Per comodità di solito sono i centrali o il terzino. La differenza è il tempismo del passaggio, che ha portato all’uno contro uno Spinazzola. Noi gli diamo qualche idea e nozione, ma la differenza la fanno i calciatori”.

Su Sinner: che qualità useresti come modello per i giocatori della Roma? “Ce n’è più di una Io di tennis non capisco niente, ma è un ragazzo molto educato. Sembra una scemenza, ma sta vivendo il suo successo incredibile con moderazione, vuol dire che lavora forte. I campioni che ho conosciuto sono sempre stati umili e serie, poi lui ha la freddezza del campione. In vari episodi ha avuto la partita sul filo del rasoio ed è rimasto in partita, come un calciatore sui 16 metri ha una occasione e la butta dentro. Quando lo guardi sembra di vedere un fenomeno”.

