De Rossi-Boca, Burdisso smentisce la rescissione del contratto

Nicolas Burdisso, attuale direttore sportivo del Boca Juniors, ha smentito la possibilità di una rescissione del contratto da parte di De Rossi. L’ultima lesione muscolare (la seconda nel giro di un mese, entrambe alla gamba destra) è meno grave della precendente. Giovedì si valuteranno le condizioni fisiche dell’ex capitano della Roma, anche se la società non gli avrebbe imposto dei limiti temporali. Il numero 16 del Boca era partito fortissimo giocando quattro partite su cinque dopo il debutto a La Plata con il gol realizzato contro l’Almagro a metà agosto, poi però sono iniziati numerosi problemi tra affaticamenti e lesioni muscolari. Come riporta Martin Costa di Radio Continental, però, Burdisso ha voluto mettere a tacere le voci di un possibile addio anticipato di Daniele De Rossi, il cui contratto con gli xeneizes è valido fino a metà del prossimo anno (con opzione per un rinnovo semestrale), dopo il crescente malcontento tra i tifosi del Boca e la stampa argentina.