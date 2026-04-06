De Rossi applaudito dai tifosi della Juve: “Non me l’aspettavo”. Poi lo striscione

Bel siparietto all'inizio della partita tra Juventus e Genoa, con protagonista Daniele De Rossi, apprezzato e amato praticamente in tutta Italia. Anche dai tifosi bianconeri, che lo hanno applaudito al momento del riscaldamento. Il tecnico del Genoa, bandiera della Roma, ne ha parlato così: "Non mi aspettavo che i tifosi della Juventus mi accogliessero con tanti applausi: sono sempre stato un loro rivale ai tempi della Roma. Mi ha fatto piacere e forse riconoscono che vivo il calcio nel modo che piace alla gente, e che non sono mai andato oltre nelle esternazioni". Poi sul rapporto con Spalletti:"Siamo dispiaciuti di doverci fare un dispetto. Abbiamo un gruppo, ci sentiamo spesso anche con Francesco e gli altri ragazzi della Roma. Mi ha insegnato talmente tante cose che non è facile tirarne fuori una. Mi ha allenato da giovane e poi dopo tanti anni e lui era un allenatore diverso. Ha sempre saputo migliorarsi, aggiornarsi, è sempre stato moderno. E questa è la sua grandissima qualità che lo rende uno dei migliori al mondo". Poi lo striscione apparso in uno dei settori dei tifosi juventini: "Ciao De Rossi, prima uomo poi calciatore".