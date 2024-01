De Rossi al fianco della Primavera: presente al Tre Fontane per Roma-Torino

Daniele De Rossi dopo la vittoria all'esordio contro il Verona non si prende la domenica libera ed è presente al Tre Fontane per la gara del campionato Primavera tra la Roma e il Torino. Con lui anche il padre Alberto che per anni è stato il mister dei giovani giallorossi e Nicola Zalewski. L'ex numero 16 così come Mourinho vuole seguire con attenzione tutti i giocatori del vivaio e vuole stare al fianco dei 'bambini'. Venerdì in conferenza stampa aveva elogiato Niccolò Pisilli che oggi è titolare contro i granata. "Mi ha impressionato", aveva detto alla vigilia del match col Verona.