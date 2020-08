De Rossi a caccia di una panchina: contatti con il Palermo

Daniele De Rossi continua a cercare una panchina. Tante le suggestioni, in primis quella legata alla Fiorentina, poi sfumata ufficialmente dopo la conferma di Iachini. Come riporta ‘Il Giornale di Sicilia’, nelle ultime ore il Palermo avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’ex capitano della Roma. Si tratta di una richiesta di informazioni da parte del club che giocherà in Lega Pro, categoria per cui De Rossi potrebbe ottenere senza grandi problemi una deroga per il patentino, di cui è ancora sprovvisto. Si tratterebbe in ogni caso solo di un’ipotesi, nulla di concreto. Intanto i rosanero continueranno a vagliare altre possibilità, tra cui Grosso e Vivarini.