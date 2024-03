De Rossi, 19 gol nelle prime 7 panchine: meglio solo Garcia negli ultimi 25 anni

Sette partite, sei vittorie, sette gol presi ma soprattutto 19 gol realizzati con 8 marcatori diversi. La Roma con Daniele De Rossi ha decisamente cambiato marcia e l'inversione di tendenza è certificata dalla crescita anche nei numeri basti pensare che con Mourinho in panchina aveva realizzato 7 reti nelle ultime sette partite con il portoghese. Dall'arrivo del nuovo millennio, solo Rudi Garcia ha fatto meglio nelle sue prime 7 panchine in giallorosso . Nella stagione 13/14, quella delle 10 vittorie consecutive, la squadra allenata dal violinista francese aveva realizzato infatti un gol in più (20) con ben 9 marcatori diversi tra i quali proprio Daniele De Rossi (in gol all'esordio contro il Livorno fuori casa). La prima Roma di Mourinho si era fermata a 16 , quella di Fonseca a 11, mentre quella di Di Francesco a 15. A pareggiare il conto è riuscito solo Spalletti 2.0 , quello subentrato alla 20esima giornata a Garcia con 19 gol. Molto lontana anche la prima Roma di Fabio Capello che aveva realizzato 11 gol nelle prime 7 panchine del tecnico friulano.

DDR profeta in trasferta: lo supera solo Garcia

Oltre ai numeri già elencati, non vanno dimenticate però le 3 trasferte consecutive vinte. In appena 98 giorni (poco più di tre mesi), la Roma è passata dagli attacchi di Mourinho, agli elogi di De Rossi: "Con qualche squadra mi piaceva più giocare in trasferta che in casa. Qualche gang di banditi godeva del giocare fuori casa. Noi come squadra non lo facciamo però, c'è gente alla quale piace il conforto di casa perché gli manca la mamma o la nonna che gli fa il dolce. Abbiamo un pochino questo problema qua". Queste erano state le parole dello Special One dello scorso 25 novembre che però sembrano ormai distanti anni luce dalla percezione odierna. De Rossi ha vinto tutte le 3 trasferte fin qui disputate (Salernitana, Frosinone e Monza) e anche in questo dato viene superato solamente da Garcia che però ha potuto contare su una partita fuori casa in più. Il francese infatti nelle sue prime 7 in giallorosso aveva vinto 4 trasferte consecutive. Nessun altro dalla stagione 1999/2000 ovvero dall'arrivo di Fabio Capello, è riuscito a fare meglio.