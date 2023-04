De Roon ‘vendica’ il Feyenoord e attacca la Roma: dito medio e frecciatina a Mourinho

De Roon ieri aveva una motivazione in più per battere la Roma. Il centrocampista olandese è cresciuto calicisticamente parlando a Rotterdam. Infatti ha giocato da giovane sia al Feyenoord che con lo Sparta Rotterdam. Subito dopo il fischio finale ha voluto mandare una frecciatina a Mourinho pubblicando una foto mentre fa il dito medio e mettendo il portachiavi della Conference. Quello che lo Special One aveva regalato al giornalista olandese giovedì in conferenza stampa. Queste le parole del centrocampista dell'Atalanta sui social: "Quando le tue radici sono di Rotterdam e batti la Roma".