Marten de Roon sta conquistando la Roma. Il centrocampista olandese, arrivato dall'Atalanta come "nemico", già con i primissimi spezzoni aveva dimostrato di essere pienamente integrato nello scacchiere giallorosso nonostante i pochi allenamenti con i nuovi compagni. Complice, ovviamente, il grande feeling e la grande conoscenza del gioco di Gasperini. Poi l'assenza contemporanea di Cristante e Koné lo ha elevato a leader del centrocampo e di una squadra di giovani, lui che è quello con più esperienza e più anni di tutta la rosa. "Sono il nonno del gruppo", aveva scherzato l'ex Atalanta dopo Roma-Genoa. Ma l'adattamento nella Capitale, per tutti i nuovi acquisti, passa per alcune tappe fondamentali, tra cui la conoscenza della cucina romana. Per questo motivo, oggi, de Roon è andato a mangiare alla celebre trattoria I Carli all'Infernetto, ristorante frequentatissimo da calciatori, ex calciatori e figure di spicco della Roma.

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