Marten De Roon, centrocampista e capitano dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a SportWeek parlando anche di Gian Piero Gasperini. Di seguito le parole del calciatore neroazzurro sull'attuale tecnico della Roma: "Ci ha insegnato che se lavori sodo nulla ti è vietato. Gasperini ti fa star bene: di testa e di gambe, e te ne accorgi in partita quando riesci a spingere per tutti e 90 i minuti. Ci ha cambiato la mentalità, facendoci credere che potessimo vincere su ogni campo e a non avere mai paura".

Sul carattere del tecnico. "Non l'ho mai visto così. Non ci ha mai vietato niente. Vero che dice le cose in modo forte, ma 9 volte su 10 ha ragione e lo fa per stimolarti. A me se uno mi sgrida e poi mi porta in Champions gli dico: per favore, sgridami più forte".