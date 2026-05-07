De Laurentiis e la stoccata: “Con Malagò in FIGC la Roma deve stare tranquilla”

"Lui, da romanista, sicuramente farà in modo che il calcio porti anche qualche cosa in più al centro e al sud", le parole di ADL

Aurelio De Laurentiis, imprenditore e patron del Napoli, è intervenuto parlando del prossimo presidente della FIGC. Le elezioni si terranno il 22 giugno e in pole c'è Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI di dichiarata fede romanista. Queste le parole del presidente del Napoli all'inaugurazione del Villaggio della Salute della ‘Race for the Cure’ al Circo Massimo: "Ma sai... la Roma deve stare tranquilla, perché se Malagò dovesse diventare presidente della Federazione, lui, da romanista, sicuramente farà in modo che il calcio porti anche qualche cosa in più al centro e al sud”.