De Falchi, Paparelli e Sandri: murale commemorativo a Montespaccato

Presentato nel parco dedicato a Paparelli, in via Cornelia, il murale in ricordo dei tre tifosi di Roma e Lazio. Ogni 28 ottobre saranno organizzati eventi per non dimenticare queste tragedie

Redazione

Un murale in ricordo di Antonio De Falchi, Gabriele Sandri e Vincenzo Paparelli, tre tifosi di Roma e Lazio rimasti uccisi in situazioni tragiche, è stato presentato oggi nel quartiere Montespaccato, in via Cornelia a Roma. L'opera, autore l'artista Lucamaleonte, è stata realizzata con il contributo della Fondazione Roma Cares (rappresentata da Francesco Pastorella) e della Fondazione S.S. Lazio 1900, all'interno del parco già dedicato a Paparelli. Applausi e commozione al momento dell'esibizione dell'opera, dove compare anche una scritta: "I fiori sbocciano dove c'è passione e non violenza".

Sul luogo durante la presentazione del murale memoriale, si trovavano il papà e il fratello di Gabriele Sandri, il figlio di Vincenzo Paparelli e un famigliare di Antonio De Falchi. Stonava invece l'assenza dei rappresentanti del municipio XIII: erano stati presi accordi con la vecchia presidente del municipio Castagnetta ma, in seguito alle nuove nomine, non è stato dato seguito a quanto promesso.