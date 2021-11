De Bruyne su Mourinho: “Non lo odio, semplicemente non ha funzionato”

"Non ho mai parlato con Mourinho del perché non fossi utilizzato stabilmente. Mi sono allenato duramente, ho fatto vedere buone cose"

Kevin De Bruyne in ritiro con la nazionale, è stato intervistato dal sito belga nieuwsblad.be. Il centrocampista ha parlato della sue esperienza nei blues e del suo rapporto difficile con Josè Mourinho: "Non ho mai parlato con Mourinho del perché non fossi utilizzato stabilmente. Mi sono allenato duramente, ho fatto vedere buone cose. Ma è un mito dire che se ti alleni bene hai più possibilità di giocare in partita. Non è vero". Il giocatore del Manchester City ha poi aggiunto: "Quando ho capito che non sarei più sceso in campo ho allentato un po' la presa negli allenamenti, poi ho imparato a comportarmi in maniera diversa. Non vedevo una via di uscita da questa situazione. Volevo soltanto andarmene. Ma non odio Mourinho, non sono un ragazzino. Semplicemente non ha funzionato".