De Boer su Karsdorp: “Sta tornando ai suoi livelli”. Il Feyenoord pensa al riscatto

“Devo fare i complimenti a Karsdorp. Sta tornando ai suoi livelli”. A dirlo è l’ex calciatore Ronald de Boer dopo l’ultima buona prestazione del terzino ora al Feyenoord. “Alla Roma non ha avuto ciò che voleva, ora lo vedi correre anche all’ottantesimo – le parole a Fox Sports -. È fantastico da vedere e con lui il Feyenoord è più difficile da battere”. Karsdorp in Olanda ha avuto un buon inizio di stagione, prima di incappare in problemi all’inguine che l’hanno tenuto fuori praticamente due mesi tra novembre e gennaio (oltre a qualche problema fuori dal campo). Nell’ultimo mese ha giocato tre partite da 90′ e se dovesse continuare così il Feyenoord potrebbe pensare di riscattarlo. Sarebbe un bel regalo per la Roma, con cui Karsdorp ha un contratto fino al 2022 da oltre 2 milioni a stagione.