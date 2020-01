DDR-Boca, ancora insieme: pronto il ruolo di ambasciatore in Italia – FOTO

De Rossi e il Boca Juniors, una storia d’amore finita sul campo ma destinata a continuare anche fuori. Secondo quanto riporta su twitter il giornalista di Olè Leandro Contento, il presidente xeneizes Jorge Ameal vorrebbe nominare il centrocampista ambasciatore del Boca Juniors in Italia. L’ormai ex centrocampista sarebbe la figura giusta per collegare la società argentina con le altre realtà italiane e per dare consigli ai giocatori che desiderano andare al Boca. Inoltre in ballo la possibilità di nominare De Rossi socio onorario. Uno scenario suggestivo che potrebbe diventare ufficiale dopo l’approvazione della proposta da parte dell’assemblea del club.