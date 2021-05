David di Donatello 2021, ‘Mi chiamo Francesco Totti’ miglior documentario

Il documentario sugli ultimi anni di carriera dello storico capitano romanista vince il David di Donatello 2021: a ritirare il premio il regista Alex Infascelli

Serata a tinte giallorosse ai premi “David di Donatello”, i più importanti del cinema italiano. Se prima era stato Elio Germano a vincere come miglior attore davanti ai romanisti colleghi Mastandrea, Favino e Kim Rossi Stuart, è stato poi 'Mi chiamo Francesco Totti' a vincere come miglior documentario. Il docufilm di Alex Infascelli, con Totti voce narrante, tratto dal libro “Un capitano,” scritto dallo stesso Totti con Paolo Condò, aveva già vinto il Nastro d’argento a marzo e aveva registrato numeri record sia in sala lo scorso ottobre sia su Sky. A ritirare il premio, dal teatro dell’Opera di Roma, il regista Alex Infascelli che ha ringraziato Totti e poi gli ha dedicato la scritta: “Siamo unici”, disegnata su un foglio. "Ringrazio tutti quelli che hanno amato questo film, chi l'ha visto al cinema e chi l'ha votato. Quando ho cominciato questo documentario non avevo idea di cosa fosse il calcio. Francesco me lo ha spiegato e ho capito che il calcio ha a che vedere con amicizia, lealtà e famiglia. Francesco mi ha fatto entrare nella sua ed è grazie a lui se ho questo premio in mano stasera", le parole di Infascelli. Una serata a forti tinte giallorosse: il premio per il docufilm sul Capitano è stato infatti consegnato dal romanista Pierfrancesc Favino. Riconoscimenti anche per un altro tifoso d'eccezione come Pietro Castellitto, per “I predatori”. Proprio Castellitto ha interpretato Totti nella serie “Speravo de morì’ prima”. Tutto torna, quando c’è di mezzo la Roma.