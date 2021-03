D’Aversa: “Il Milan ha fatto un’impresa a Roma, ma lo scudetto andrà all’Inter”

Il Milan passa a Roma e si tiene in carreggiata per lo scudetto, a quattro punti di distanza dall’Inter. Nonostante un periodo complicato, i rossoneri hanno avuto la meglio dei giallorossi che invece steccano di nuovo in un big match. “Il Milan ha fatto una grande impresa imponendosi in trasferta contro la Roma”, sottolinea Roberto D’Aversa. L’allenatore del Parma, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, non crede però allo scudetto per la squadra di Pioli: “Vince l’Inter, ne sono sicuro. È nettamente superiore. Non hanno ancora ucciso il campionato, perché ci sono troppe partite da qui alla fine, però sono sulla buona strada. In ogni caso per le altre secondo me non ci sono possibilità di rientrare: le prime due saranno Inter e Milan”.