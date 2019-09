Daspo al tifoso, Renzi applaude la Roma: “E’ la strada giusta” – FOTO

No al razzismo. Basta slogan, la Roma è passata ai fatti. Il “tifoso” che ha insultato Jesus sui social non vedrà mai più i giallorossi all’Olimpico. Una punizione stile Inghilterra, apprezzata anche dall’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Complimenti alla Roma, questa è la strada giusta” le sue parole su Twitter. L’iniziativa dei giallorossi, primo club in Italia ad attuare un pugno duro così forte, è stata accolta positivamente dalla critica che ha capito il bisogno di un cambio di rotta verso chi sbaglia.