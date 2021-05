Darboe, Zalewski & Co, il programma Pinto funziona

Il GM portoghese ha stilato una lista di nomi, per ora 9, di calciatori della Primavera in ottica prima squadra che sono seguiti da un team specifico

Un programma innovativo, già testato al Benfica ma messo a punto per la Roma e per i suoi ragazzi. È quello che ha messo in campo Tiago Pinto e che oggi inizia a dare i suoi frutti con l'esplosione in prima squadra di Darboe e Zalewski, scrive Gazzetta.it.A Trigoria non si era mai visto: il GM portoghese ha stilato una lista di nomi, per ora 9, di calciatori della Primavera in ottica prima squadra che sono seguiti da un team specifico. L'obiettivo non è far sentire i ragazzi delle superstar, anche nel rispetto dei loro compagni, ma responsabilizzarli. Il team è composto da un preparatore atletico, un tattico, un medico, un nutrizionista e figure di riferimento nell’ambito della logistica e della comunicazione. Al momento i giocatori che ne fanno parte sono il portiere Boer, i centrocampisti Tripi, Bove, Darboe, gli attaccanti Milanese, Zalewski, Ciervo, Providence e Podgoreanu. Di questi 6 hanno già esordito in prima squadra mentre Ciervo, Providence e Podgoreanu aspettano la loro occasione.