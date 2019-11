Darboe testimonial di “African Spirit” per costruire scuole calcio in Senegal e Gambia

Ebrima Darboe ci mette la faccia. Ilgiocatore della Roma Primavera, diventa testimonial di una stupenda iniziativa a cura di “African Spirit”, progetto che utilizza la moda e il design per raccontare storie e favorire la contaminazione di stili e culture. Come scrive gianlucadimarzio.com, in particolare, il centrocampista di Alberto De Rossi sarà il volto di “After Match”, linea di sportwear i cui ricavi saranno devoluti in beneficenza per costruire scuole calcio in Senegal e Gambia.