Darboe: “Provo emozioni fortissime, ma non mi monto la testa”

"Quando scendo in campo penso solo ad aiutare la squadra e ad essere il più sereno possibile"

La Roma sfida l'Inter a San Siro nella terzultima giornata di campionato. A parlare nel prepartita per i giallorossi è Darboe , titolare per la seconda volta consecutiva.

Quali sono le tue sensazioni? Ho dentro una cosa che non so come descriverla, delle emozioni veramente forti.

Chi ti sta aiutando in questo momento della tua carriera? Non ci sono difficoltà, mi sta aiutando la mia famiglia in Gambia e questa qui in Italia. Li ringrazio molto, mi fanno stare tranquillo.