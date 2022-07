Darboe, intervento al ginocchio riuscito. Il giocatore: “Un’altra sfida superata”

Ebrima Darboe è stato operato giovedì mattina al legamento crociato del ginocchio destro. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del sito web ufficiale della Roma: "Lo staff medico del club ha diramato il seguente aggiornamento sulle condizioni del centrocampista Ebrima Darboe. Ebrima Darboe è stato operato giovedì mattina per riparare il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento, eseguito dal Professor Georg Ahlbäumer presso il Klinik Gut di St. Moritz, è stato portato a termine con successo. Il giocatore soggiornerà alcuni giorni presso la clinica svizzera per poi rientrare in Italia per iniziare il suo percorso riabilitativo presso il centro sportivo di Trigoria del club". Il giocatore ha pubblicato anche una foto all'ospedale sul proprio profilo Instagram con questa didascalia: "Eccomi un’altra esperienza affrontata, un'altra sfida superata...ringrazio tutti per il sostegno e l'affetto dimostratomi in questo periodo...non si molla mai e sempre forza Roma".