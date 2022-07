Darboe, lesione al crociato: stop di 6 mesi

È iniziata nel peggiore dei modi la stagione di Ebrima Darboe. L’infortunio contro la Portimonense, da quanto riporta Il Corriere della Sera, lo costringerà a uno stop di almeno 6 mesi per la lesione del legamento crociato del ginocchio destro.Il giovane centrocampista, che era stato lanciato da Paulo Fonseca ma con Mourinho non ha trovato spazio (63 minuti in campionato e 165 in Conference League), sarà operato nei prossimi giorni nella Klinik Gut di Sankt Moritz, diretta dal professor Georg Ahlbäumer. Darboe era in cerca di una squadra (in prestito o con cessione definitiva) per ritrovare minutaggio. Una prima trattativa era stata impostata con il Lille, ma adesso dovrà restare fermo almeno fino alla ripresa del campionato, a gennaio, dopo il Mondiale in Qatar.