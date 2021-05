Darboe: “Dall’Africa a Roma, è un sogno. E ringrazio De Rossi”

Il centrocampista si emoziona raccontando la sua storia: "Ai giovani dico di crederci sempre e non mollare mai. Bisogna avere pazienza"

Che emozioni hai provato? E’ stato indescrivibile. Sono tanto emozionato, non so neanche come spiegarlo. Cerchiamo sempre di allenarci al massimo quando siamo con la prima squadra. Il mister mi ha detto che sono tanto forte e di giocare tranquillo, come faccio in allenamento. Ho cercato di giocare semplice e di aiutare la squadra.

La tua storia è un esempio per tanti ragazzi: arrivi in Italia dal Gambia Avevo questo sogno fin da piccolo, in Africa è difficile giocare a grandi livelli senza un aiuto. C’era un mio amico fraterno lì in Gambia che mi diceva sempre che sono troppo forte e di parlare con i miei genitori per farmi portare in Europa per arrivare al top. I miei mi hanno dato una mano, non era facile per il visto: non ho avuto scelta, sono fuggito con due amici, un viaggio duro e avventuroso. In Italia mi hanno accolto in una casa famiglia, vorrei ringraziarli tanto. Dopo un anno ho conosciuto Miriam Peruzzi, una talent scout che mi ha cambiato la vita e mi ha reso parte della loro famiglia: ero troppo piccolo, ne avevo bisogno. Vorrei ringraziare tutta la sua famiglia, so che mi stanno guardando.