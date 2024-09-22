Gli ultimi giorni di mercato della Roma sono stati caratterizzati da continui colpi di scena, come il naufragio della trattativa per Kevin Danso che aveva già svolto le visite mediche con i giallorossi. Ma in virtù di alcuni problemi riscontrati negli esami, il centrale è poi tornato al Lens con tanto di story su Instagram, deluso dal comportamento dei capitolini. Al suo rientro in Francia, però, il difensore austriaco non ha più giocato neanche un minuto e ha saltato anche la convocazione della nazionale. Secondo il 'Kleine Zeitung', Danso dovrà rimanere ancora fermo proprio a causa dei problemi fisici, in particolare cardiologici: gli ulteriori esami a cui si è sottoposto hanno infatti rilevato delle 'cicatrici' sul cuore dell'atleta. Per questo il centrale dovrà sottoporsi a un intervento che correggerà il difetto utilizzando un catetere cardiaco. Danso aveva giocato già tre partite prima della cessione alla Roma, ma le anomalie riscontrate dai medici giallorossi e poi anche da quelli francesi in seguito, lo terranno lontano dal campo ancora un po' (anche se in queste settimane si è sempre allenato insieme ai compagni nel Lens). Ma presto dovrebbe tornare a giocare. In ogni caso si resta in attesa anche di una comunicazione ufficiale da parte del suo club.