Danneggiato un monumento del ‘700: “Mai più gli ultrà nel centro storico”

“I tifosi delle squadre estere devono rimanere fuori dal Centro della città”. L’assessore allo Sport Alessandro Onorato manda un messaggio diretto al ministero dell’Interno sui fatti che due giorni fa hanno sconvolto Piazza del Popolo, scrive La Repubblica. “Le tifoserie delle squadre italiane all’estero non possono entrare nella città ospitante e questo deve avvenire anche a Roma – aggiunge Onorato – Non esiste che il Centro, su cui noi lavoriamo per aumentare il turismo e l’economia, sia ostaggio di persone che usano un luogo patrimonio dell’Unesco come il loro parco divertimenti”.