Danimarca, Bah lascia il ritiro per infortunio: Hjulmand convoca Kristensen

Prima partita e primo infortunio per la nazionale danese che ieri ha battuto 4-0 San Marino nel match valido per le qualificazioni ai prossimi europei. Durante la sfida, Alexander Bah ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il ritiro e come riportato dalla Danimarca su Twitter, il ct Hjulmand per far fronte alla sua assenza ha convocato Rasmus Kristensen e Victor Kristiansen del Bologna. Il laterale giallorosso era uno dei pochi rimasti a Trigoria ma adesso raggiungerà i connazionali per affrontare la Finlandia il prossimo 10 settembre.