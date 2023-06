Dan Friedkin spicca il volo: sull’aereo per il nuovo spot della Roma

Il presidente del club sta girando una pubblicità per i giallorossi. Sulla divisa lo stemma della squadra

Dan Friedkin spicca il volo, ma questa volta non c'entrano trattative e affari. A Pratica di Mare, infatti, il presidente sta girando uno spot per il club indossando una divisa con lo scudetto dei giallorossi. Anche l'aereo è decorato coi colori del club. Il miliardario americano non è nuovo al mondo del volo tanto che, oltre a possedere 6 Spitfire, nella scena finale di Dunkirk, film scritto e diretto da Christopher Nolan che ha vinto anche tre premi Oscar, è proprio lui a pilotare l'aereo che atterra sulla spiaggia di Dunkerque. Il video è stato pubblicato da Ernesto Pellegrini.