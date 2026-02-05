Dan Friedkin pronto a entrare nel grande baseball: è interessato ai San Diego Patres

Dan Friedkin studia l'ingresso nel baseball. Ma lo fa in grande stile, da protagonista assoluto quale sarebbe come proprietario dei San Diego Padres, franchigia della Major League Baseball, ovvero la principale lega statunitense. Secondo quanto lanciato da 'Sportico' e rilanciato da 'Calcio e Finanza', il numero uno della Roma e dell'Everton avrebbe mostrato appunto interesse per l'acquisto dei Padres, che secondo le ultime valutazioni valgono ben 2,31 miliardi, in rialzo del 14% rispetto allo scorso anno. Con un'affluenza che è la seconda più alta nel 2025, alle spalle solo dei Los Angeles Dodgers, e con ricavi lordi per 500 milioni di dollari. Ad ora l'altro imprenditore sportivo ad aver manifestato interesse per l'acquisto della franchigia di San Diego è José E. Feliciano, che con Clearlake Capital è proprietario del Chelsea. Secondo 'Forbes', Friedkin ha un patrimonio di circa 10 miliardi di dollari mentre Feliciano ne possiede circa 3,9 miliardi. Tra gli altri interessati c’è anche il co-proprietario dei Golden State Warriors, Joe Lacob. L’anno scorso Dan Friedkin ha creato Pursuit Sports proprio per raggruppare i suoi investimenti sportivi e cercare ulteriori opportunità nel settore. I proprietari dei Padres hanno annunciato la messa in vendita del club a novembre.